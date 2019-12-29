Ученые открыли способ получения искусственных алмазов из нефти. Об этом заявили представители Стэнфордского университета (США) на портале TechCult.ru.
Исследователи создали алмазы без помощи катализаторов и сложных процессов обработки. Исходным веществом стала нефть в виде высохшей углеводородной пленки. Структура атомной решетки полученных алмазов напоминает решетку настоящих камней. Она получила название "алмазоид". Вещество пришлось поместить на алмазную наковальню и применить лазерное облучение. Это связано с тем, что блоки пленок маленькие, разрозненные, а насыщенность водородом лишает их прочности.
Новый способ позволит снизить стоимость на синтетические алмазы, а также цену на их производство. Используемая технология сделает процесс изготовления более быстрым.
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