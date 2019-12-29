Технология поможет снизить цену на синтетические камни.

Ученые открыли способ получения искусственных алмазов из нефти. Об этом заявили представители Стэнфордского университета (США) на портале TechCult.ru.

Исследователи создали алмазы без помощи катализаторов и сложных процессов обработки. Исходным веществом стала нефть в виде высохшей углеводородной пленки. Структура атомной решетки полученных алмазов напоминает решетку настоящих камней. Она получила название "алмазоид". Вещество пришлось поместить на алмазную наковальню и применить лазерное облучение. Это связано с тем, что блоки пленок маленькие, разрозненные, а насыщенность водородом лишает их прочности.

Новый способ позволит снизить стоимость на синтетические алмазы, а также цену на их производство. Используемая технология сделает процесс изготовления более быстрым.

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