Ученые определили, что не дает ступне деформироваться при беге и ходьбе.

Показана роль поперечного свода стопы в прямохождении человека. Об этом сообщили представители Йельского университета, ученые из Великобритании и исследователи из Окинавского института науки и технологий в издании Nature.

В Японии совершено открытие, которое противоречит предыдущим результатам работы. Долгое время считалось, что от деформации стопу спасает средний продольный свод или арка. Она проходит вдоль всей ступни от пятки до передней ее части. В совокупности с эластичными мышцами создается смычковая структура, отвечающая за жесткость стопы.

Однако последние исследования показывают, что за жесткость отвечает другая структура - поперечная арка (75%). На продольный свод приходится лишь 25% жесткости.

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Фото и видео: Madhusudhan Venkadesan et al. / Nature, 2020

