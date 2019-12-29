Появились результаты вскрытия первой жертвы коронавируса

Ученые установили, что инфекция поражает в основном легкие человека.

Китайские ученые огласили результаты вскрытия первой жертвы коронавируса COVID-19. Выяснилось, что инфекция поражает в основном легкие человека. Об этом пишет South China Morning Post.

85-летний мужчина, которому провели вскрытие, поступил в больницу Уханя 1 января. На 13-й день пребывания в медучреждении у него подтвердилось наличие коронавируса. Спустя 28 дней после госпитализации он скончался.

В ходе исследования выяснилось, что поражения легких у зараженного коронавирусом схожи с признаками атипичной пневмонии (SARS) или ближневосточного респираторного синдрома (MERS). При этом SARS вызывает менее серьезный фиброз легких, чем коронавирус. Однако в случае с COVID-19 более ярко выражается экссудативное воспаление (в ткани или полости организма из мелких кровеносных сосудов выделяется жидкость).

Вспышка пневмонии, вызванной новым типом коронавируса, произошла в китайском городе Ухань в конце 2019 года. Вскоре инфекция распространилась по всему миру. По последним данным число заразившихся составляет более 83 тысяч человек.

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