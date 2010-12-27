Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Политик хочет наладить отношения с грузинским народом.

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что следует вернуть авиасообщение с Грузией. Об этом спикер заявил в интервью изданию "Коммерсант".

Я бы эти полеты, наверное, вернул прокомментировал политик

Спикер добавил, что считает такое решение правильным,так как грузинский народ уже осознал провокационный характер выходки, которая произошла в местном парламенте. Лавров выступает за дружбу с Грузией.

Напомним,что перелеты по направлению были отменены из-за июльских недовольств в Грузии. Сейчас обстановка в стране стабилизировалась. Тогда проблема возникла из-за того, что российскому делегату позволили сесть на место спикера Грузии. Лавров пояснил, что причиной возникшей стихийной русофобской истерии стал не появление делегации в зале, а заранее спланированная акция.

Сергей Лавров напомнил, что Россия к началу лета даже готовилась объявить об отмене визового обмена с Грузией. Однако Владимир Путин решил, что мера слишком жестка, а политики стремились наладить контакты и диалог с грузинским народом.

В Грузии появились и продолжают набирать позиции вменяемые политики. Посмотрим, как пойдут дела комментирует руководитель МИДа РФ возобновление отношений с Грузией

Ранее Piter.tv писал о том, что названы два условия допуска грузинских авиакомпаний в Россию.

Фото: Piter.tv