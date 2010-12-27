Лавров высказался за возобновление авиасообщения с Грузией

Глава МИД России Сергей Лавров считает, что следует вернуть авиасообщение с Грузией. Об этом спикер заявил в интервью изданию "Коммерсант".
Я бы эти полеты, наверное, вернул
прокомментировал политик
Спикер добавил, что считает такое решение правильным,так как грузинский народ уже осознал провокационный характер выходки, которая произошла в местном парламенте. Лавров выступает за дружбу с Грузией.
Напомним,что перелеты по направлению были отменены из-за июльских недовольств в Грузии. Сейчас обстановка в стране стабилизировалась. Тогда проблема возникла из-за того, что российскому делегату позволили сесть на место спикера Грузии. Лавров пояснил, что причиной возникшей стихийной русофобской истерии стал не появление делегации в зале, а заранее спланированная акция.
Сергей Лавров напомнил, что Россия к началу лета даже готовилась объявить об отмене визового обмена с Грузией. Однако Владимир Путин решил, что мера слишком жестка, а политики стремились наладить контакты и диалог с грузинским народом.
В Грузии появились и продолжают набирать позиции вменяемые политики. Посмотрим, как пойдут дела
комментирует руководитель МИДа РФ возобновление отношений с Грузией
Ранее Piter.tv писал о том, что названы два условия допуска грузинских авиакомпаний в Россию.
Фото: Piter.tv
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