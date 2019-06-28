Диаспора отметила, что среди грузин, живущих в России, не популярны радикальные настроения.

В пятницу, 28 июня, грузинская диаспора в России попросила Путина восстановить авиасообщение между странами. Официальное открытое письмо президента Федеральной Грузинской национально-культурной автономии в России Георгия Цурцумия опубликовано на официальном сайте диаспоры.

Так Цурцумия отметил, что среди грузин, живущих в России, не популярны радикальные настроения.

Среди грузин, живущих в России, не популярны радикальные настроения, мы хотим мира и дружбы между народами наших стран. К сожалению, политические провокации привели к обострению межгосударственной риторики сказано в сообщении

Также он добавил, что санкции не способ решения и они не могут являться нормой в отношениях двух стран.

Напомним, что в понедельник, 24 июня, стало известно, какие убытки понесет Грузия, если турпоток из России прекратится полностью. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили. По словам экспертов, самый большой ущерб понесет черноморское побережье Аджарии на западе Грузии.

Ранее мы сообщали о том, что что Путин запретил авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. Закон вступает в силу 8 июля.

Видео:KOTIKIKIS/YouTube