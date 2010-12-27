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Путин запретил авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию 
Сегодня, 21:36
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IRINA_CHALKINA

Путин запретил авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию 

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Закон вступает в силу 8 июля.

Президент России подписал Указ "Об отдельных мерах по обеспечению национальной безопасности Российской Федерации и защите граждан Российской Федерации от преступных и иных противоправных действий". Об этом говорится на сайте Кремля. 

Согласно документу, авиакомпании РФ больше не смогут осуществлять воздушные перевози россиян в Грузию. Закон вступает в силу 8 июля.

Напомним, что оппозиция Грузии возмутилась, что президента МАП Сергей Гаврилов занял кресло спикера парламента. Разбушевавшаяся толпа призвала российскую сторону покинуть Грузию, а также потребовала отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария. В результате столкновения пострадали около 240 человек со стороны митингующих и полиции.

Случившееся вызывало крайнее осуждение Кремля, так как все произошло на "фоне проведения международного межпарламентского мероприятия". Речь идет о 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в которой приняла участие российская делегация. Кремль назвал произошедшее русофобской провокацией.

Ранее мы сообщали о том, что спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку.

Фото:скриншот"Прямой линии с Владимиром Путиным"

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Категории: Лента новостей, Новости России, Картина дня,

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