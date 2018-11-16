Это решение связано с беспорядками, которые прошли в Тбилиси накануне.

Спикер парламента Грузии Ираклий Кобахидзе ушел в отставку. Об этом сообщил генеральный секретарь партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе.

Это решение связано с недавними беспорядками, которые произошли в Тбилиси во время открытия Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия. Когда депутат Госдумы Сергей Гаврилов сел в кресло главы парламента, оппозиционеры из "Единого национального движения" и "Европейской Грузии" покинули заседание.

После этого здание парламента захватили радикалы, которые призвали российских делегатов немедленно покинуть Грузию. Кроме того, они потребовали отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария. К слову, последний также объявил об уходе с должности.

В четверг, 20 июня, в Грузии начался антиправительственный митинг. В результате столкновения полиции с протестующими пострадало как минимум 240 человек. В МИД РФ возмущены действиями радикалов.

Видео: YouTube / Весьма Today