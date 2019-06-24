В Грузии подсчитали ущерб от потери российских туристов

Так, за сезон они составят около $750 млн.

В понедельник, 24 июня, стало известно, какие убытки понесет Грузия, если турпоток из России прекратится полностью. Об этом на пресс-конференции в понедельник заявил основатель Федерации гостиниц и ресторанов Грузии Шалва Алавердашвили.

Так, за сезон они составят около $750 млн.

Два дня как мы перешли на 24-часовой режим работы. Мы посчитали цифры и, если сегодня полностью закроется рынок и российские туристы не приедут, предположительный ущерб составит 2,1 млрд лари заявил Алавердашвили

По словам экспертов, самый большой ущерб понесет черноморское побережье Аджарии на западе Грузии. Известно, что российские туристы уже отменяют бронь, а гости сегмента премиум-классом, ищут альтернативные пути для приезда в страну. Отметим, что в мае этого года россияне оказались на первом месте по количеству визитов в Грузию

Напомним, что Путин запретил авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. Закон вступает в силу 8 июля.

Ранее мы сообщали о том, что в ответ на запрет Путина в аэропортах Грузии пройдет акция по раздаче вина туристам.

Видео:Сергей Померанцев/YouTube