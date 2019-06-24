В ответ на запрет Путина в аэропортах Грузии пройдет акция по раздаче вина туристам

Грузины раздадут туристам в аэропортах брендированное вино.

В аэропортах Грузии туристам будут выдавать местное вино. Гостям из-за границы планируется вручить около 300 тысяч бутылок. Об этом сообщает Национальная администрация туризма страны.

На данный момент организация уже объявила тендер на закупку. Известно, что будет приобретены брендированные бутылки сухого вина "Саперави" оливкового цвета. Тары специально подготовят к транспортировке. Далее продукция направится в аэропорты Кутаиси, Батуми и Тбилиси.

Известно, что поставки начнутся через 30 рабочих дней после подписания договора. Завершится контракт не позже 25 декабря. Прием заявок начнется 2 июля и продлится до 5 числа.

Напомним, что подобная акция проводится в Грузии уже в шестой раз. Последний раз она состоялась в декабре 2016 года.

Ранее Piter.tv писал о том, что Путин запретил авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. После этого стало известно, что грузинские компании также не будут приземляться в России.

Видео: YouTube/