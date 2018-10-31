Грузинские авиакомпании с 8 июля не будут летать в Россию

Также с 8-го июля запрещены полеты из России в Грузию.

C 8 июля грузинские авиакомпании временно перестанут летать в России. Об этом 22-го июня сообщил "Интерфакс" со ссылкой на собственный источник. Также информацию подтвердил Минтранс России.

Принять такую меру пришлось для того, чтобы обеспечить достаточный уровень авиационной безопасности. Также перед ФГУП "Госкорпорация по ОрВД" есть просроченная задолженность за аэронавигационную деятельность. Как сообщил Минтранс, общая сумма задолженности грузинской стороны (без учета накопившихся пени) составляет 792 543,19 долларов США и 592 251,95 рублей.

Накануне, 21-го июня, Владимир Путин запретил авиакомпаниям перевозить россиян в Грузию. Закон вступит в силу с 8-го июля. Это связано с протестами, которые происходят в Грузии на данный момент. Местная оппозиция возмутилась, что президентом МАП стал спикер парламента Сергей Гаврилов. Разбушевавшаяся толпа призвала российскую сторону покинуть Грузию, а также потребовала отставки спикера Ираклия Кобахидзе и главы МВД Георгия Гахария. В результате столкновения пострадали около 240 человек со стороны митингующих и полиции.

Кремль считает произошедшее русофобской провокацией на фоне проведения 26-й Генеральной сессии Межпарламентской ассамблеи православия, в которой приняла участие российская делегация.

Также Piter.TV сообщил, как отреагировал на события в Тбилиси Рамзан Кадыров.

Фото:georgian-airways.com/ru