Рамзан Кадыров отреагировал на события в Тбилиси

В своем Telegram-канале глава Чечни заявил, что он встревожен событиями в столице Грузии.

С 20 июня в Тбилиси продолжаются антироссийские протесты. В связи с этим Рамзан Кадыров напомнил, что "от Грозного до Тбилиси всего 200 километров".

По его словам, виноватыми в расколе между двумя странами стоит считать политиков, "вскормленных и взращенных в США и на Западе". Кадыров отметил, что в Чечне старались наладить культурный диалог между Россией и Грузией.

"Президент Грузии Саломе Зурабишвили не нашла ничего лучшего, чем обвинить во всём Россию, утверждая, что Москва заинтересована в расколе Грузии и её общества. И эта речь произносилась на отчете перед послами США и западных стран. Госпожа президент глубоко заблуждается. Именно Россия заинтересована в том, чтобы в Грузии царили мир, единство и согласие", - написал Кадыров.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому авиаперелеты из России в Грузию будут под запретом с 8 июля. В Тбилиси уже заявили, что эта мера сильно ударит по местной экономике.

Протесты в столице Грузии начались после инцидента с депутатом Госдумы Сергеем Гавриловым. На сессии Межпарламентской ассамблеи православия, российский политик сел в кресло спикера грузинского парламента, что вызвало гнев местных функционеров. Протестующие пошли на штурм здания законодательного органа в Тбилиси. Полиции пришлось применить силу.

Фото: личная страница Рамзана Кадырова / "ВКонтакте", Весьма Today / YouTube