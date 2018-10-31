В столице Грузии пожаловались на приостановку турпотока из России

Запрет на авиаперелеты из России наступил в самом начале туристического сезона.

Как сообщили РИА "Новости" 21 июня, работники туристической сферы в Тбилиси выразили сожаление, что российские власти ввели запрет на авиаперелеты в Грузию.

На будущее снижение потока туристов пожаловались в столичных отелях, ресторанах и такси. Местные жители знают, что россияне в Тбилиси приезжают часто. В связи с запретом их приток снизится, что может привести к удару по экономической сфере.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому авиакомпании РФ приостанавливают воздушные перевозки россиян в Грузию. Закон вступает в силу 8 июля.

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Видео: Giorgi Shermazanashvili / YouTube