  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 10:41
329
arteliseev
Код вставки плеера

В столице Грузии пожаловались на приостановку турпотока из России

0 0

Запрет на авиаперелеты из России наступил в самом начале туристического сезона.

Как сообщили РИА "Новости" 21 июня, работники туристической сферы в Тбилиси выразили сожаление, что российские власти ввели запрет на авиаперелеты в Грузию. 

На будущее снижение потока туристов пожаловались в столичных отелях, ресторанах и такси. Местные жители знают, что россияне в Тбилиси приезжают часто. В связи с запретом их приток снизится, что может привести к удару по экономической сфере.

Напомним, ранее президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому авиакомпании РФ приостанавливают воздушные перевозки россиян в Грузию. Закон вступает в силу 8 июля.

Фото: Pixabay

Видео: Giorgi Shermazanashvili / YouTube

Теги: грузия, туризм
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Общество, Картина дня,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии