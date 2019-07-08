Источник назвал два условия допуска грузинских авиакомпаний в Россию

Владимир Путин 21 июня в целях безопасности с 8 июля временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию.

Грузинские авиаперевозчики могут вновь получить доступ на российский рынок, но при выполнении ряда условий. Об этом сообщил "Интерфакс" со ссылкой на информированный источник.

Первое условие - погашение грузинскими авиакомпаниями долга перед Корпорацией по организации воздушного движения за аэронавигационную деятельность. Второе - согласование с российской стороной программ по повышению транспортной авиабезопасности.

Владимир Путин 21 июня в целях безопасности с 8 июля временно запретил российским авиакомпаниям летать в Грузию. Решение было принято после того, как в Тбилиси 20 июня начались беспорядки.

Из России в Грузию летали "Аэрофлот", "Победа", "Уральские авиалинии", "ЮТэйр" S7, Red Wings. В обратном направлении летают грузинские авиакомпании MyWay Airlines и Georgian Airways.

Ранее Грузинский оппозиционный телеканал Rustavi 2 возобновил вещание. Вещание было временно прекращено в ночь на 8 июля по решению гендиректора канала Ника Гвамария из-за протестов местного населения. Журналист Георгий Габуния в своей программе больше минуты нецензурно выражался в адрес руководства России.

Видео: YouTube/ Irakli Markozashvili

YouTube/ Dekke