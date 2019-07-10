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nastya960
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"Ъ": Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

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Полеты в Грузию были запрещены с 8 июля.

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией и вернуться к вопросу об отмене виз для грузинских граждан. Об этом  сообщил "Коммерсант".

Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении.

Источник в МИД РФ

Также после решения этой проблемы страны смогут вернуться к обсуждению вопроса об отмене виз для грузинских граждан.

Протесты в Тбилиси начались 20 июня, радикалы атаковали здание парламента в столице. Владимир Путин указом от 21 июня запретил российским самолетам летать в Грузию с 8 июля.

Путин высказался против санкций в отношении Грузии из-за уважения к грузинскому народу.

Видео: YouTube/ Boeing

Теги: полеты в грузию, россия грузия
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Тема дня,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 11:28

Стыдно за страну. На нас плюют, а мы кланяемся. Если бы грузины сами наказали этого журналиста, тогда их можно уважать. А так, никакого уважения грузинскому народу!
 

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