"Ъ": Россия может возобновить авиасообщение с Грузией

Россия может возобновить авиасообщение с Грузией и вернуться к вопросу об отмене виз для грузинских граждан. Об этом сообщил "Коммерсант".
Должна быть последовательность шагов. Если в Грузии ситуация нормализуется, русофобия прекратится, будут гарантии безопасности наших граждан, можно будет говорить об авиасообщении.
Источник в МИД РФ
Также после решения этой проблемы страны смогут вернуться к обсуждению вопроса об отмене виз для грузинских граждан.
Протесты в Тбилиси начались 20 июня, радикалы атаковали здание парламента в столице. Владимир Путин указом от 21 июня запретил российским самолетам летать в Грузию с 8 июля.
Путин высказался против санкций в отношении Грузии из-за уважения к грузинскому народу.
Видео: YouTube/ Boeing
Обсуждение ( 1 )
Стыдно за страну. На нас плюют, а мы кланяемся. Если бы грузины сами наказали этого журналиста, тогда их можно уважать. А так, никакого уважения грузинскому народу!