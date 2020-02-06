На границе с Грузией у КПП "Верхний Ларс" развернут мобилизационный пункт

Это обещают сделать уже в ближайшее время.

На границе России и Грузии у КПП "Верхний Ларс" развернут мобилизационный пункт военкомата. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Республике Северная Осетия.

Министр внутренних дел по РСО-Алания генерал-лейтенант полиции Андрей Сергеев провел выездное совещание на пункте пропуска "Верхний Ларс". В ходе совещания было отмечено, что количество транспорта, движущегося в сторону Грузии, серьезно растет. Несмотря на то, что количество сотрудников ДПС было увеличено, "обстановка остается крайне напряженной". В связи с этим требуются дополнительные меры безопасности.

С этой целью, а также для снижения рисков противоправного поведения и возникновения конфликтных ситуаций, по результатам встречи участниками было принято решение разрешить гражданам пеший переход через границу, а также намечен ряд дальнейших мероприятий в части правопорядка и безопасности дорожного движения. Кроме того, на КПП в ближайшее время будет развернут мобилизационный пункт военкомата. говорится в сообщении.

Сроки, в которые пункт будет развернут, не называются.

После объявления частичной мобилизации у российско-грузинской границы выстроилась огромная очередь из автомобилей. На данный момент время прохождения границы может занять более 3 суток, так как очередь растянулась на более 20 км. Некоторые граждане переезжают границу на велосипеде или самокате.

Видео: Telegram / ВЕРХНИЙ ЛАРС ЧАТ | ГРУЗИЯ