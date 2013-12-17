Мобилизационный пункт в Петербурге посетил глава ЗакСа Бельский

По словам Бельского, на этой неделе они постараются обеспечить "наших героев всем необходимым".

Днем ранее 27 сентября председатель ЗакСа Петербурга Александр Бельский осмотрел мобилизационный пункт, где живут и проходят подготовку к службе резервисты. Об этом она рассказал в своем телеграм-канале.

По словам Бельского, на этой неделе они постараются обеспечить "наших героев всем необходимым". Также он заверил, что "нотариальная палата выделит специалиста, который на месте поможет мобилизованным заверить необходимые документы".

Ранее вакансии "с бронью от мобилизации" открылись в Петербурге. Всего в стране таких вакансий только 13, при этом количество просмотров превышает средние показатели.

Фото: Telegram / SPEAKer Бельский