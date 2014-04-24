Вакансии "с бронью от мобилизации" открылись в Петербурге

Всего в стране таких вакансий только 13, при этом количество просмотров превышает средние показатели.

В Петербурге работодатели опубликовали вакансии с пометкой "бронь от частичной мобилизации". Это может вызвать ажиотаж среди соискателей, однако массовым явлением не станет, пишет "Деловой Петербург".

Компания "Коста", которая занимается информационными технологиями в медицине опубликовала такую вакансию. В объявлении они отметили, что компания входит в число "аккредитованных ИТ компаний (бронь от мобилизации, льготная ипотека, отсрочка от армии и т.д.)". Речь идет о постах руководителя проектов внедрения и сопровождения МИС и специалиста по внедрению и сопровождению информационных систем.

Еще одну подобную вакансию разместило ОВО по Центральному району. Так, ищут полицейского с зарплатой в 45 тыс. рублей. В объявлении сообщили, что "сотрудники состоят на спецучете в военкомате и мобилизации не подлежат".

Как рассказала руководитель пресс-службы HeadHunter Северо-Запад Мария Бузунова, в стране таких вакансий только 13, при этом количество просмотров превышает средние показатели.

Ранее стало известно, коснется ли мобилизация студентов частных вузов. Отсрочку могут получить лишь студенты государственных образовательных организаций.

Фото: piter.tv

