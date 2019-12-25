В келье Грузинского монастыря убили россиянина

В монастыре у села Марткопи Гардабанского муниципалитета Грузии с ножевыми ранениями обнаружено тело россиянина.
РИА Новости со ссылкой грузинские СМИ сообщает, что в одной из келий монастыре найдено тело 50-летнего гражданина России, который проживал монастыре около года. Предположительно, убийца проживал в одной келье со своей жертвой. Известно, что он был ранее судим, и имеет психические расстройства. После содеянного он сбежал.
В МВД Грузии подтвердили факт убийства в монастыре, но гражданство убитого не уточняют.
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Фото: pixabay.com/ru
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