В келье Грузинского монастыря убили россиянина

Убийца россиянина сбежал.

В монастыре у села Марткопи Гардабанского муниципалитета Грузии с ножевыми ранениями обнаружено тело россиянина.

РИА Новости со ссылкой грузинские СМИ сообщает, что в одной из келий монастыре найдено тело 50-летнего гражданина России, который проживал монастыре около года. Предположительно, убийца проживал в одной келье со своей жертвой. Известно, что он был ранее судим, и имеет психические расстройства. После содеянного он сбежал.

В МВД Грузии подтвердили факт убийства в монастыре, но гражданство убитого не уточняют.

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