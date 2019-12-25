В Московской области отец зарезал 13-летнего сына

Сообщают, что мужчина в неадекватном состоянии из-за опухоли мозга.

В подмосковном Домодедово мужчина зарезал сына.

Сообщается, что трагедия произошла накануне днем, 5 февраля. Женщина, придя домой, увидела своего мужа всего в крови и мертвого сына. Мужчина был неадекватен. Мужчину задержали. ТАСС сообщает, что мужчину отправили в психдиспансер, так как мужчина был агрессивным и в неадекватном состоянии.

Источники сообщают, что у мужчины опухоль мозга. У него появились проблемы с ориентацией в пространстве, спутанное сознание, развилось психическое расстройство.

Фото:Piter.TV