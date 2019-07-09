Путин высказался против санкций в отношении Грузии из-за уважения к грузинскому народу

Ранее с инициативой применить ограничительные меры выступила нижняя палата российского парламента.

Путин выступил против санкций в отношении Грузии. Об этом сообщило РИА Новости.

Я бы не стал этого делать из уважения к грузинскому народу. Владимир Путин

Ранее с инициативой применить ограничительные меры выступила нижняя палата российского парламента. Последние несколько недель отношения России и Грузии переживают трудный период. Изначально в Тбилиси начались антиправительственные и антироссийские акции протеста, которые привели к отмене авиасообщения между странами с 8 июля.

В воскресенье, 7 июля, телеведущий грузинского канала "Рустави-2" Георгий Габуния несколько минут нецензурно выражался в адрес президента России и его семьи. Подобные слова осудили как местные жители, так и президент, премьер и МИД Грузии.

Собчак высказалась по поводу инцидента с грузинским журналистом: "Опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, – это нелепо".