  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:06
1931
nastya960
Код вставки плеера

Собчак: "Опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, – это нелепо"

0 0

Ксения Собчак заступилась за Владимира Путина после оскорблений грузинского журналиста.

Телеведущая Ксения Собчак встала на защиту российского президента Владимира Путина, после того, как в эфире грузинского канала "Рустави 2" его нецензурно оскорбил журналист Габуния. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Собчак напомнила, что ее позиция насчет власти в России остается неизменной.

Вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, — это нелепо и скорее показывает слабость позиции.

Ксения Собчак

Собчак даже сравнила поступок грузинского журналиста с подростковой выходкой, когда "пишешь на заборе слово "*****" и радуешься".

Напомним, журналист Георгий Габуния несколько минут в своей программе нецензурно высказывался в адрес президента РФ. После этого у редакции телеканала начались митинги. "Рустави 2" принес извинения, уточнив, что увольнять сотрудника не собирается, но его отстранили от работы на 2 месяца. 

Видео: YouTube/ Givi Ugulava 
YouTube/ Ксения Собчак

 

Теги: георгий габуния, путин, рустави, собчак
Категории: Лента новостей, Новости России, Тема дня,

Обсуждение ( 6 )

Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 10:44

Можно подумать, кому-то важно знать, что "великомудрая", бегущая в Интернет-комментариях впереди и вместо многих первых гос. официальных лиц, б/у кандидат в президенты Собчак скажет про то: "Как там сейчас в Грузии (после Греции)". Очевидная фишка в другом: пятая колонна,  используя любой заметный повод, не скупиться на поддержание НА  ПУБЛИКЕ как можно дольше "МЕДИА-дыхания" своего кадра  для участия в будущих русофобских перфромансах.  

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 9:20

Ну теперь этот грузин не жилец.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 1
Плюс
0
Минус
Аноним ответ на комментарий Аноним
Сегодня 10:39

и впервую очередь им займутся враги путина .

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 9:59

А что тут Соловьёв лепетал. Мало ему первых каналов? Патриот своей виллы в Италии.

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 10:39

Полностью поддерживаю! Путин - это сила! "Собака лает, караван идет". 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Плюс
0
Минус
Аноним
Сегодня 10:38

Да куда страна катится  Грузия .

 

Пожаловаться | Ответить | Ответов: 0
Новые комментарии