Собчак: "Опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, – это нелепо"

Ксения Собчак заступилась за Владимира Путина после оскорблений грузинского журналиста.

Телеведущая Ксения Собчак встала на защиту российского президента Владимира Путина, после того, как в эфире грузинского канала "Рустави 2" его нецензурно оскорбил журналист Габуния. Об этом она написала в своем Telegram-канале.

Собчак напомнила, что ее позиция насчет власти в России остается неизменной.

Вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, — это нелепо и скорее показывает слабость позиции. Ксения Собчак

Собчак даже сравнила поступок грузинского журналиста с подростковой выходкой, когда "пишешь на заборе слово "*****" и радуешься".

Напомним, журналист Георгий Габуния несколько минут в своей программе нецензурно высказывался в адрес президента РФ. После этого у редакции телеканала начались митинги. "Рустави 2" принес извинения, уточнив, что увольнять сотрудника не собирается, но его отстранили от работы на 2 месяца.

Видео: YouTube/ Givi Ugulava

YouTube/ Ксения Собчак