Собчак: "Опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, – это нелепо"

Телеведущая Ксения Собчак встала на защиту российского президента Владимира Путина, после того, как в эфире грузинского канала "Рустави 2" его нецензурно оскорбил журналист Габуния. Об этом она написала в своем Telegram-канале.
Собчак напомнила, что ее позиция насчет власти в России остается неизменной.
Вам может не нравиться Путин, но опускаться до плинтуса, нецензурно оскорбляя Путина, — это нелепо и скорее показывает слабость позиции.
Ксения Собчак
Собчак даже сравнила поступок грузинского журналиста с подростковой выходкой, когда "пишешь на заборе слово "*****" и радуешься".
Напомним, журналист Георгий Габуния несколько минут в своей программе нецензурно высказывался в адрес президента РФ. После этого у редакции телеканала начались митинги. "Рустави 2" принес извинения, уточнив, что увольнять сотрудника не собирается, но его отстранили от работы на 2 месяца.
Видео: YouTube/ Givi Ugulava
YouTube/ Ксения Собчак
Обсуждение ( 6 )
Можно подумать, кому-то важно знать, что "великомудрая", бегущая в Интернет-комментариях впереди и вместо многих первых гос. официальных лиц, б/у кандидат в президенты Собчак скажет про то: "Как там сейчас в Грузии (после Греции)". Очевидная фишка в другом: пятая колонна, используя любой заметный повод, не скупиться на поддержание НА ПУБЛИКЕ как можно дольше "МЕДИА-дыхания" своего кадра для участия в будущих русофобских перфромансах.
Ну теперь этот грузин не жилец.
и впервую очередь им займутся враги путина .
А что тут Соловьёв лепетал. Мало ему первых каналов? Патриот своей виллы в Италии.
Полностью поддерживаю! Путин - это сила! "Собака лает, караван идет".
Да куда страна катится Грузия .