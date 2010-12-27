Грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил от работы ведущего, оскорбившего Путина

Георгий Габуния отстранен на 2 месяца.

В понедельник, 8 июля, грузинский телеканал "Рустави 2" отстранил от работы ведущего, который в нецензурной форме оскорбил президента России Владимира Путина. Об этом сообщается на сайте телеканала.

Известно, что Георгий Габуния отстранен от работы на 2 месяца. Подобное решение принял директор канала.

Напоним, что Георгий Габуния начал свою авторскую программу "P.S." с обращения к Путину. Журналист не только жестко оскорбил главу российского государства, но и "прошелся" по памяти его покойных родителей.

После этого МИД Грузии разместил в социальной сети Facebook пост с собственной позицией. Пресс-служба заявила, что не одобряет подобные выходки. Речь шла только о нецензурной брани, но не о смысловой нагрузке высказывания.

Ранее мы сообщали о том, что МИД России прокомментировало нецензурную брань грузинского журналиста в адрес Путина.

Фото:скриншот передачи Георгия Габуния "P.S."