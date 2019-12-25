Лавров: Россия подтвердила готовность укреплять антитеррористический потенциал Пакистана

РФ и Пакистан проведут совместные военные учения.

Российский глава внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подтвердил готовность укреплять антитеррористический потенциал Пакистана. Об этом чиновник заявил журналистам на итоговой пресс-конференции в Исламабаде. Ранее он переговорил с местным коллегой Шахом Мехмудом Куреши.

Мы подтвердили готовность российской стороны продолжать содействовать укреплению антитеррористического потенциала Пакистана, включая поставки соответствующей техники. Сергей Лавров, глава МИД РФ

Министр заметил, что этот вопрос отвечает национальным интересам всех государств региона. Москва договорилась с Исламабадом проводить тактические военные учения в горной среде. Мероприятия получили название "Дружба". Также стороны будут совместно организовывать военно-морские испытания "Аравийский муссон", направленные на борьбу с пиратством. Дипломат также приветствовал шаги Пакистана к урегулированию территориального конфликта с Индией.

Лавров: Россия считает перспективным возможное производство "Спутника V" в Пакистане.