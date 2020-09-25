Лавров: ОЗХО морочит голову по ситуации с Навальным

Глава МИД России рассказал, что Берлин и ОЗХО не хотят делиться результатами проб российского оппозиционера.

Организация по запрещению химического оружия "морочит голову по ситуации с Навальным". Об этом заявил глава МИД России Сергей лавров во время пресс-конференции по итогам переговоров с коллегой из Ирана Мохаммадом Джавадом Зарифом. Чиновник напомнил, что ОЗХО не ответила на запрос Москвы по ситуации с "отравлением" оппозиционера. Там отправляют дипломатов в Берлин, а те - в Гаагу.

Мы пока не имеем никакого ответа из Гааги. Изначально нам немецкие коллеги сказали: "Мы вам ничего не можем сказать, потому что дело не российско-германское, дело уже интернациональное, и вот у нас есть интернациональная структура - ОЗХО, обращайтесь туда Сергей Лавров, глава МИД России

Лавров отметил, что в ОЗХО несколько дней говорили о том, что никаких обращений от РФ они не получали, а руководство организации, в котором находятся представители стран-членов НАТО, заявляли о том, что не имеют к ситуации никакого отношения. Позже стало известно о том, что они приезжали в немецкую клинику Charite и брали пробы у Алексея Навального.

Нам ответили: "Вы знаете, к нам обратились немцы, это как бы их обращение, их запрос, поэтому вы к ним опять вернитесь, они должны ответить Сергей Лавров, глава МИД России

Нарышкин заявил, что Россия уничтожила все запасы "Новичка".

Видео: МИД России