В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения

В Организации по запрещению химического оружия заявили, что взяли анализы российского политика Алексея Навального для изучения. Об этом говорится в распространённом заявлении ОЗХО.
Анализы организация получила от Германии. ОЗХО будет оказывать помощь в расследовании инцидента в соответствии с 8-й статьей Конвенции о запрещении химического оружия.
Группа экспертов из технического секретариата независимо собрала биомедицинские пробы у Навального.
цитата из сообщения ОЗХО
Результаты анализа организация предоставит Германии.
Ранее в ЕС потребовали заморозить активы фигурантов расследований Навального.
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