В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения

Результаты анализа организация предоставит Германии.

В Организации по запрещению химического оружия заявили, что взяли анализы российского политика Алексея Навального для изучения. Об этом говорится в распространённом заявлении ОЗХО.

Анализы организация получила от Германии. ОЗХО будет оказывать помощь в расследовании инцидента в соответствии с 8-й статьей Конвенции о запрещении химического оружия.

Группа экспертов из технического секретариата независимо собрала биомедицинские пробы у Навального. цитата из сообщения ОЗХО

Результаты анализа организация предоставит Германии.

Ранее в ЕС потребовали заморозить активы фигурантов расследований Навального.