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В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения
Сегодня, 11:13
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matveyvn

В ОЗХО заявили, что взяли анализы Навального для изучения

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Результаты анализа организация предоставит Германии.

В Организации по запрещению химического оружия заявили, что взяли анализы российского политика Алексея Навального для изучения. Об этом говорится в распространённом заявлении ОЗХО.

Анализы организация получила от Германии. ОЗХО будет оказывать помощь в расследовании инцидента в соответствии с 8-й статьей Конвенции о запрещении химического оружия.

Группа экспертов из технического секретариата независимо собрала биомедицинские пробы у Навального.

цитата из сообщения ОЗХО

Результаты анализа организация предоставит Германии.

Ранее в ЕС потребовали заморозить активы фигурантов расследований Навального.

Теги: германия, озхо, отравление навального
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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