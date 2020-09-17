В ЕС потребовали заморозить активы фигурантов расследований Навального

Европейские депутаты призывают начать независимое расследование инцидента с Навальным.

В Евросоюзе потребовали заморозить активы фигурантов расследований российского политика и блогера Алексея Навального. С инициативой выступил Европарламент. Проект резолюции готовится к рассмотрению парламентариями, пишет ТАСС.

Европарламент призывает к введению более обширных санкций в отношении России, а также усилению действующих в связи с отравлением Навального. Парламентарию считают, что необходимо собрать информацию о коррупционерах, которые фигурируют в расследованиях ФБК, и арестовать их счета.

Европейские депутаты призывают начать независимое расследование инцидента с Навальным.

Ранее в шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок".

Видео: YT / Eurounion