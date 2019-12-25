В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"

В шведской лаборатории заявили, что в пробах Алексея Навального нашли "Новичок". Об этом рассказала сотрудница Шведского института оборонных исследований Оса Скотт, которая изучала пробы политика. Об этом пишет Spiegel.
При этом Скотт не приводит никаких доказательств и точных сведений о состоянии здоровья российского оппозиционера.
Мы можем однозначно подтвердить, что пробы господина Навального содержали нейротоксин группы "Новичок".
Оса Скотт, сотрудница Шведского института оборонных исследований
Ранее в Германии объяснили, откуда у Швеции и Франции пробы крови Навального.
Фото: pixabay.com
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