В шведской лаборатории заявили, что в пробах Навального нашли "Новичок"

Скотт не приводит никаких доказательств и точных сведений.

В шведской лаборатории заявили, что в пробах Алексея Навального нашли "Новичок". Об этом рассказала сотрудница Шведского института оборонных исследований Оса Скотт, которая изучала пробы политика. Об этом пишет Spiegel.

При этом Скотт не приводит никаких доказательств и точных сведений о состоянии здоровья российского оппозиционера.

Мы можем однозначно подтвердить, что пробы господина Навального содержали нейротоксин группы "Новичок". Оса Скотт, сотрудница Шведского института оборонных исследований

Ранее в Германии объяснили, откуда у Швеции и Франции пробы крови Навального.

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