В Германии объяснили, откуда у Швеции и Франции пробы крови Навального

В МИД ФРГ рассказали, что иностранные медики получили пробы крови оппозиционера.

В Германии объяснили, откуда у Швеции и Франции пробы крови Алексея Навального. Об этом в рамках брифинга с журналистами заявила официальный представитель МИД ФРГ Мария Адебар. Чиновница пояснила, что пробы российского оппозиционера изучались иностранными врачами.

Да, Швеция и Франция взяли пробы Мария Адебар, официальный представитель МИД Германии

Напомним, что 20 августа Алексея Навального госпитализировали в Омске. Оппозиционеру стало плохо во время перелета из Томска в Москву. Спустя два дня пострадавшего перевезли в Германию. В сентябре Ангела Меркель заявила, что токсикологи нашли в образцах анализов пациента следы отравляющего вещества из группы "Новичок". В ФРГ не сомневаются, что оппозиционера отравили. Ранее омские врачи не обнаружили следов ядов в крови и моче пациента. Глава Российской полиции заявил, что в ситуации с Навальным криминал не найден. Белоруссия позже опубликовала перехваченный диалог Берлина и Варшавы, который доказывает фальсификацию "отравления" Алексея Навального.