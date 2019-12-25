Германия: у России есть все, чтобы начать расследование инцидента с Навальным

Штеффен Зайберт заявил, что Берлин передал информацию о ситуации с Навальным в ОЗХО.

Германия: у России есть все, чтобы начать расследование инцидента с оппозиционером Алексеем Навальным. По словам официального представителя правительства ФРГ Штеффена Зайберта, Кремль имеет все необходимые данные. Таким образом чиновник прокомментировал сообщение Управления по транспорту МВД РФ по СФО о запросе у ФРГ разрешения об участии в следственных мероприятиях.

Я читал на этот счет новость ТАСС. У правительства ФРГ нет соответствующего запроса от российских властей", - сказал он. "И еще раз: Россия имеет все необходимое для проведения расследования Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства ФРГ

Германия отметила, что передала все имеющиеся данные по ситуации представителям Организации по запрещению химического оружия. Ранее российские дипломаты заявили о недостоверности заявлений Берлина о предоставлении ОЗХО данных по результатам анализов Алексея Навального.

Правительство ФРГ инициировало меры по обеспечению сохранения доказательств, эти шаги еще не завершены, и в том, что касается этих мер, нужно соблюдать конфиденциальность Штеффен Зайберт, официальный представитель правительства ФРГ

Немец отметил, что не сможет предоставить больше дополнительной информации.

Меркель не исключила санкции против "Северного потока-2".