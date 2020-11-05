Курц: госорганы Австрии не всегда могут противодействовать экстремистам

Канцлер страны призвал расширить права полиции и контрразведки.

Себастьян Курц заявил, что государственные органы Австрии не всегда могут противодействовать экстремистам из-за недостаточных для этого правовых средств. Об этом канцлер страны заявил в рамках выступления для Национального совета Австрии (нижней палаты местного парламента). По мнению политика, трагедия в Вене показывает, что представители юстиции, полиции и контрразведки не всегда могут следить за опасными исламистами другими лицами, держать под стражей или накладывать санкции.

Нам нужны улучшенные средства в отношении известных опасных лиц Себастьян Курц, канцлер Австрии

Канцлер Австрии подчеркнул, что власти будут стараться не допускать существования радикальных структур внутри государства. Правительство не приемлет организации и их сторонников, которые выступают против государства и конституции.

Канцлер Австрии подтвердил исламистский характер нападения в Вене.

Видео: YT / OE24.TV