Курц: госорганы Австрии не всегда могут противодействовать экстремистам

Себастьян Курц заявил, что государственные органы Австрии не всегда могут противодействовать экстремистам из-за недостаточных для этого правовых средств. Об этом канцлер страны заявил в рамках выступления для Национального совета Австрии (нижней палаты местного парламента). По мнению политика, трагедия в Вене показывает, что представители юстиции, полиции и контрразведки не всегда могут следить за опасными исламистами другими лицами, держать под стражей или накладывать санкции.
Нам нужны улучшенные средства в отношении известных опасных лиц
Себастьян Курц, канцлер Австрии
Канцлер Австрии подчеркнул, что власти будут стараться не допускать существования радикальных структур внутри государства. Правительство не приемлет организации и их сторонников, которые выступают против государства и конституции.
Канцлер Австрии подтвердил исламистский характер нападения в Вене.
Видео: YT / OE24.TV
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