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Канцлер Австрии подтвердил исламистский характер нападения в Вене
Сегодня, 14:56
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matveyvn

Канцлер Австрии подтвердил исламистский характер нападения в Вене

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Он отметил, что теракт был совершён из ненависти к фундаментальным ценностям Европы.

Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил исламистский характер нападения в Вене. Об этом пишут "РИА Новости".

Подтвердилось, что вчерашнее нападение — определенно исламистский террористический акт.

Себастьян Курц, канцлер Австрии

Он отметил, что теракт был совершён из ненависти к фундаментальным ценностям Европы и демократии, в которой все люди равны между собой.

Курц заявил, что преступников, подстрекателей и их единомышленников найдут и привлекут к ответственности.

Ранее канцлер Австрии сообщил о гибели четырех гражданских лиц при стрельбе в Вене.

Фото: pixabay.com

Теги: австрия, исламизм, курц, теракт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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