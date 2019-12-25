Канцлер Австрии подтвердил исламистский характер нападения в Вене

Он отметил, что теракт был совершён из ненависти к фундаментальным ценностям Европы.

Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил исламистский характер нападения в Вене. Об этом пишут "РИА Новости".

Подтвердилось, что вчерашнее нападение — определенно исламистский террористический акт. Себастьян Курц, канцлер Австрии

Он отметил, что теракт был совершён из ненависти к фундаментальным ценностям Европы и демократии, в которой все люди равны между собой.

Курц заявил, что преступников, подстрекателей и их единомышленников найдут и привлекут к ответственности.

Ранее канцлер Австрии сообщил о гибели четырех гражданских лиц при стрельбе в Вене.

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