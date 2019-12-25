Канцлер Австрии подтвердил исламистский характер нападения в Вене

Канцлер Австрии Себастьян Курц подтвердил исламистский характер нападения в Вене. Об этом пишут "РИА Новости".
Подтвердилось, что вчерашнее нападение — определенно исламистский террористический акт.
Себастьян Курц, канцлер Австрии
Он отметил, что теракт был совершён из ненависти к фундаментальным ценностям Европы и демократии, в которой все люди равны между собой.
Курц заявил, что преступников, подстрекателей и их единомышленников найдут и привлекут к ответственности.
Ранее канцлер Австрии сообщил о гибели четырех гражданских лиц при стрельбе в Вене.
Фото: pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все