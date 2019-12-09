Кремль раскрыл детали встречи Путина с Зеленским в Париже

Юрий Ушаков рассказал журналистам подробности встречи, которая пройдет 9 декабря.

В Кремле сообщили подробности предстоящей встречи Путина и Зеленского. Обсуждения политиков не будут ограничены во времени. Об этом "РИА Новостям" сообщил Юрий Ушаков, помощник президента России. Он подтвердил, что главы России и Украины встретятся уже после нормандского саммита"

Получилось так, что удобное время после всех этих мероприятий добавил спикер

Главной целью президентов станет реализация минских соглашений по Донбассу. Дипломат не уточнил, будут ли политики обсуждать газовый вопрос.

Ранее Piter.tv писал о том, что в Киеве началась акция оппозиции накануне "нормандского" саммита.

