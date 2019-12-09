Встреча Путина с Зеленским пройдет после "нормандского саммита"

Президенты России и Украины переговорят в Елисейском дворце.

Встреча Путина с Зеленским пройдет после "нормандских переговоров". Она состоится в Елисейском дворце в понедельник, вечером 9 декабря. Об этом сообщил "ТАСС" со ссылкой на собственные источники, задействованные в организации саммита в Париже. На данный момент в пресс-службе Кремля данные сведения не подтвердили.

Известно, что с главами Франции (Эмманюэлем Макроном) и Германии (Ангелой Меркель) президент России встретится до начала заседания. Предварительно на обсуждение четырьмя лидерами мировой обстановки будет уделено 2,5 часа. Политики утвердят итоговый документ, касающийся выполнения минских соглашений.

Ранее Piter.tv писал о том, что Кремль сообщил об ожиданиях от встречи в Париже.

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