Кремль поддержал новые ограничения в Москве

Отмечается, что они продиктованы сложной ситуацией.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль поддерживает антиковидные меры, принятые главой Москвы Сергеем Собяниным, касающиеся ограничений в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в российской столице. Об этом пишет ТАСС.

Мы поддерживаем решительные меры мэра Москвы. Они продиктованы сложной ситуацией. Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

Напомним, в своем блоге Собянин написал, что с 22 июня в столице России вводится временный запрет на проведение различного рода массовых мероприятий с участием более 500 человек. Кроме того, начиная с 28 июня заведения общепита имеют право посещать только привившиеся от COVID-19 граждане, переболевшие им в течение последнего полугодия, а также имеющие на руках отрицательные результаты теста на коронавирус, который был сделан не более чем за 72 часа до посещения заведения.

Ранее Песков прокомментировал заявление уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой о дискриминации непривитых жителей РФ. По его словам, в ближайшем будущем будет сложно избежать того момента, когда непривитые граждане попадут в менее выгодное для них положение.

Фото: Piter.tv