"Краснодар" разорвал контракт с Павлом Мамаевым

Владелец клуба заявил, что поведенческая модель футболиста не соответствует образу, который должны видеть дети.

Футбольный клуб "Краснодар" расторгнул контракт с недавно освободившимся по УДО футболистом Павлом Мамаевым. Об этом сообщила пресс-служба ФК.

В октябре 2018 года после драки в центре Москвы на Павла Мамаева, а также на игрока "Зенита" Александра Кокорина, его брата Кирилла и друга спортсменов Александра Протасовицкого завели уголовное дело. Сразу после этого в Российский футбольный союз (РФС) пришло заявление от "Краснодара" о расторжении договора с Мамаевым. Владелец клуба Сергей Галицкий заявил, что поведенческая модель футболиста не соответствует образу, который должны видеть дети, думая о кумире. Контракт невозможно было расторгнуть, пока полузащитник находился под стражей.

В мае 2019 года суд приговорил Мамаева к году и пяти месяцам в колонии. 17 сентября хавбек вышел на свободу по УДО.

Павел Мамаев играл за "Краснодар" с 2013 года. За пять лет он выступил за команду в 146 матчах, в которых забил 35 голов и сделал 30 голевых передач.

Петербургский "Зенит" не стал расторгать контракт с Кокориным. В конце прошлой недели футболист вернулся к тренировкам. В пятницу, 20 сентября, РФС отказал сине-бело-голубым в регистрации нападающего для участия в чемпионате России по футболу. На сайте союза не объяснили причины отказа.

В свою очередь главный тренер "Зенита" Сергей Семак в Instagram выразил недовольство решением РФС. Он написал, что Кокорин и так провел в заключении год за проступок, который совершали "99 процентов мужского населения". Так теперь его еще на пять месяцев отстранили от футбола. "Все справедливо, закон существует для людей", - заявил Семак.

Фото: vk.com/zenit63