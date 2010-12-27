Футболист не сможет выйти на поле в ближайшие 5 месяцев.

В пятницу, 20 сентября, стало известно, что РФС отказал в регистрации Александра Кокорина для участия в Чемпионате России по футболу. Об этом заявил главный тренер "Зенита" Сергей Семак.

Футболист не сможет выйти на поле в ближайшие 5 месяцев. Причина отказа - драка, из-за которой Кокорин уже отбыл наказание в Белгородской колонии. Футболисты Павел Мамаев, Александр Кокорин и его младший брат Кирилл вышли на свободу по УДО в минувший вторник, 17 сентября.

Сложно сдержать эмоции и в очередной раз хочется поаплодировать власти,на сей раз раз футбольной, за решение "отказать в регистрации" Кокорину А. заниматься его работой. Мало того что он год провёл за проступок, который совершали 99% мужского населения ....Оказывается Саша опасен не только для общества,но и для футбола заявил Семак

Напомним, что нападающий "Зенита" Александр Кокорин прошел медицинское обследование. По результатам осмотра для 28-летнего футболиста разработают индивидуальную программу. Он прошел проверку у невролога, кардиолога, травматолога, офтальмолога, хирурга, оториноларинголога, сделал УЗИ и ЭКГ, сдал тест на велотренажере и беговой дорожке.

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