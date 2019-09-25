Кошки привязываются к хозяевам больше, чем собаки

Американские ученые установили, что между котятами и людьми бывают крепкие отношения.

Ученые определили, что кошки могут больше привязываться к хозяевам, чем собаки.Такие результаты показало исследование орегонского университета, опубликованное в издании Current Biology. В работе принимали участие 79 котят, которым было от 3 до 8 месяцев.

Опыты доказали, что 64% котят формируют прочные связи к своим владельцам. После животные сохраняют эту связь, будучи даже взрослыми. Возникшая с детства связь не зависит от тренировок или дополнительной социализации. Таким образом ученые опровергли факт, что "кошки гуляют сами по себе".

Американцы зафиксировали, что существует несколько типов отношений кошек и людей. Установление социальных факторов зависит от распределения ресурсов, а также условий раннего развития.

Наивысшей степенью привязанности является такие отношения, когда кошка самостоятельно подходит к человеку и просит ласки, реагирует на поглаживания и разрешает брать себя на руки. Ученые помещали животных вместе с владельцев в комнату, а затем оставляли кошек в одиночестве. Реакция на возвращение хозяина у испытуемых разделилась на три категории.

При непрочной связи кошки держались от хозяев поблизости, но плохо переносили, когда их брали на руки. Наименьшей связью обладали те, кто не отказывался от контактов с человеком, но и не проявляли никакого интереса.

Ранее Piter.tv писал о том, что кошки общаются между собой при помощи бактерий.

Видео: YouTube/MaxluvsMya