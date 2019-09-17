Кошки общаются между собой при помощи бактерий

Пахучие вещества выделяют не сами животные, а их "партнеры".

Американские ученые выяснили как именно кошки отпугивают врагов. Для этого иностранцы провели исследование выделяемых животными веществ. Результат удивил биологов. Оказалось, что за общение с сородичами отвечают бактерии, живущие на организме кошек. Результаты исследования опубликовал научный журнал PLOS ONE.

Специалисты из Калифорнийского университета изучили бенгальских кошек. В рамках исследования ученые установили, что химические вещества, при помощи которых кошки общаются друг с другом производят не они сами. За особый выделяющийся секрет животного отвечают бактерии, которые живут с ним в симбиозе. Благодаря пахучим соединениям кошки могут метить территорию и общаться с сородичами.

Отметим, что выделение происходит благодаря парным железам. Состав секрета отличается у каждого организма. Причины этого явления ученым только предстоит выяснить.

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Видео: YouTube/My BB Bunny, Catnip Academy, TheCatsPyjaaaamas