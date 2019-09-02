Видео: в Каменке спасатели вытащили котенка из вентиляции

Сначала он не подавал никаких признаков жизни и лежал рядом с телом кошки, погибшей полтора назад.

В Выборгском районе Ленинградской области добровольцы из организации "Кошкиспас" вытащили котенка из вентиляционной трубы. Об этом спасатели рассказали в социальной сети.

Котенок провалился в шахту еще 30 августа, но вытащили из западни его только 1 сентября. По словам добровольцев, за последние полтора месяца они четыре раза ездили в Каменку на помощь питомцам, застрявшим в домовых коммуникациях.

Котенок лежал без движения на дне 15-метровой трубы, в которой полтора месяца назад уже умерла другая кошка. К животному опустили шест с петлей, но он никак не реагировал на это. Только спустя некоторое время котенок начал двигаться. Спасателям удалось его вытащить живым и невредимым.

Всё заняло секунд двадцать, и вот он на поверхности! Маленькая шерстяная тряпочка, которая от бессилия, голода и шока даже не шевелилась, а только смотрела на нас огромными печальными глазами. "Кошкиспас"

Ранее на спасение кота из вентиляции в Колпино ушло 4,5 часа.

Видео: ВК/ "Кошкиспас"