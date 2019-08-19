В Каменке спасли кота, который четыре дня просидел в вентиляции

За последнее время это уже третий подобный случай в поселке.

В понедельник, 19 августа, в поселке Каменка в Выборгском районе Ленобласти спасли кота, который четыре дня просидел в вентиляции. Животное вызволили из заточения сотрудники "Кошкиспас". Об этом сообщили на ВК-странице службы спасения.

Шотландский вислоухий кот попал в вентиляцию квартиры на первом этаже из-за открытых чердачных выходов. Спасателям пришлось демонтировать часть стены, чтобы выпустить животное на волю. Теперь над котом будут заботиться хозяева квартиры, в которой он застрял.

Сотрудники "Кошкиспас" отметили, что за последнее время это уже третий подобный случай в поселке. Они посоветовали местным жителям закрыть вентиляцию защитными сетками.

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Видео "Кошкиспас" / ВКонтакте