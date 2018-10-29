Врач Комаровский рассказал об опасности кошачьих царапин

Коты могут быть переносчиками бактерии бартонелла.

Знаменитый украинский врач Евгений Комаровский рассказал, что кошачьи царапины могут привести к серьезным последствиям. Об этом сообщил портал Rusvesna.su.

После любой, даже небольшой царапины, нужно промыть рану с мылом. Это нужно, чтобы продезинфицировать раневую поверхность. Если же кошка была переносчицей бактерии бартонелла, то нужно воспользоваться антибактериальной мазью. Здоровый организм сможет быстро справиться с этой бактерией, в противном случае, у человека могут возникнуть повреждения лимфоузлов. При их длительном воспалении придется проходить курс лечения антибиотиками.

Клинические проявления бартонеллеза могут быть различными: от легких и местных (сыпь, лимфаденопатия, конъюнктивит) до распространенных системных нарушений (лихорадка, анемия, септическая бактериемия, эндокардит, менингит, миели.

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Видео: YouTube/funnyplox