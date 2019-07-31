Видео: в Бразилии кот выключил будильник хозяйки

Кто уже много раз проделывал подобный "трюк", из-за чего его хозяйка и ее бойфренд просыпали на работу.

В бразильском городе Сан-Паулу кот постоянно отключал будильник своей хозяйки, из-за чего та опаздывала на работу. Чтобы доказать правдивость своих слов женщина сняла все происходящее на видео. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Кот сидит в другой стороне комнаты, но, когда начинает звенеть будильник на телефоне, он бежит к нему. Далее запрыгивает на тумбочку и лапками водит по экрану, чтобы убрать раздражающий звук. Когда хозяйка забирает у питомца телефон, он начинает кусать ее руку.

Кто уже много раз проделывал подобный "трюк", из-за чего его хозяйка и ее бойфренд просыпали на работу.

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Видео: Daily Mail