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Отважное видео: В Индии кот сразился с коброй и спас детей

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В сети опубликовано видео схватки домашнего кота с ядовитой змеей.

В Индии домашний кот спас семью от ядовитой змеи.

По сети разлетелось видео, которое было снято в Индии. На опубликованных кадрах небольшая кобра заползла в дом и двигалась в направлении, где ползали маленькие дети. Но кобру заметил домашний кот и начал сражаться. Коту удалось выкинуть кобру на улицу.

Хозяин вызвал ловца змей, который затем выпустил кобру на волю, далеко от населенных пунктов. Хозяин кота сообщил, что никогда не сомневался в уме и храбрости своего домашнего любимца. А теперь считает его спасителем своих детей.

Сегодня ранее: Мужчина решил снять с дрона своих купающихся детей у побережья во Флориде и тем самым спас их от акулы.

Видео: YouTube/MOVIESHD PLUS

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Мировые новости,

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Ильинский Антон
Сегодня 15:58

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