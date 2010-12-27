Во Флориде отец решил сфотографировать детей с дрона, чем спас им жизнь

Когда дрон поднялся в воздух, глава семейства увидел на экране характерную тень большой акулы.

Семья отдыхала на побережье во Флориде, и дети едва не стали жертвой акулы.

Когда дети плескались в воде, глава семейства решил сфотографировать детей с воздуха с помощью дрона. Когда квадрокоптер поднялся в воздух, мужчина увидел большую тень в воде, которая стремительно приближалась к его детям. Он немедленно сказал жене об опасности, женщина вывела детей на берег.

Когда мужчина дома увеличил и рассмотрел внимательно снимки, то он отчетливо увидел крупную акулу. После случившегося мужчина сообщил, что теперь они опасаются купаться и строят "замки" на берегу.

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