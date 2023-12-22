В Петербурге семиклассник спас жизнь своей мамы после ОБЖ

Он сделал пять резкий надавливаний между лопаток, а когда это не помогло, применил прием Геймлиха.

Юный житель Петербурга Трофим Богдан спас жизнь своей мамы, применив правила оказания первой помощи, о которых он узнал на уроках ОБЖ в школе. Об этом пишет телеканал "Санкт-Петербург" 21 февраля.

Стояла, гладила белье, смотрела кино одновременно, сосала конфетку. Потом мне понадобилось что-то на верхней полке, я потянулась вверх. И в следующем мгновении я уже не могла сделать ни вдох, ни выдох. Напугалась. Пыталась откашляться, но Трофим подскочил вообще в какие-то считанные секунды и, как его учили, начал спасать. Анна Богдан, мама Трофима

Семиклассник пояснил, что начал оказывать помощь маме, потому что "боится за ее жизнь". Он сделал пять резких надавливаний между лопаток, а когда это не помогло, применил прием Геймлиха. Им пользуются, когда у человека возникает удушье. Однако чтобы спасти пострадавшего, важно знать правильную технику.

Правую ногу ставим между ног пострадавшего, слегка наклоняем вперед. Двумя руками обхватываем в районе пупка. Большой палец к пупку. Вторая рука обхватывает тыльную сторону ладони и резким движением на себя и вверх проводим прием Геймлиха. Так можно восстановить проходимость дыхательных путей. Олег Новиков, педагог-организатор школы №340

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Фото: телеканал "Санкт-Петербург"