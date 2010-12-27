Появились подробности гибели блогера в канализационном коллекторе в Петербурге

Также вместе с ним погиб водитель трамвая из Петербурга.

Петербургские судмедэксперты выяснили причину смерти блогера из Республики Беларусь Павла Шпунтенкова и его товарища из России Алексея Кулакова. Их тела достали из коллектора ливневой канализации утром 27-го июля.

Трагедия случилась по адресу набережная реки Карповки, 19. По всей видимости, Павел снимал новый ролик для YouTube и для этого спустился в шахту. Вместе с ним был диггер, 33-летний водитель "Горэлектротранса" Алексей Кулаков. Мужчины не отзвонились другу в назначенный срок и тот отправился на место. На набережной он увидел автомобиль блогера и открытый колодец. Спасатели извлекли тела около 9 утра.

Как стало известно, смерть наступила от удушья. Замеры кислорода в воздухе в коллекторе показали, что его количество более, чем в два раза ниже нормы. Оно составило 8% при необходимых 20%.

Павел вел популярный блог на YouTube "Road to film". У него около 600 тысяч подписчиков. В Петербург он приблы 26 июля.

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