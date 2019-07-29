В Подмосковье два подростка задушили двух женщин

Подростки распивали алкоголь со взрослыми женщинами и поссорились.

В Московской области задержаны два подростка по подозрению в убийстве двух женщин.

Сообщается, что подростки 2002 и 2003 года рождения распивали спиртные напитки в одной из квартир жилого дома в Талдоме вместе со взрослыми женщинами сестрами 33 и 43 лет. В ходе застолья между ними разгорелась ссора, в ходе которой парни задушили женщин.

После убийства они положили тела в пакеты для мусора и решили выбросить тела в лесополосе, но не успели. На место прибыли сотрудники полиции и задержали подростков. На данный момент подростки допрошены, решается вопрос об аресте.

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Видео: Piter.TV архив