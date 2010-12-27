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В Бийске в подъезде дома найден пакет с телом убитой 11-месячной девочки
Сегодня, 9:12
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MShaffter

В Бийске в подъезде дома найден пакет с телом убитой 11-месячной девочки

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Мать ребенка ищут.

В Бийске в подъезде жилого дома найдено тело 11-месячного ребенка в полиэтиленовом пакете.

Страшную находку нашли жильцы дома утром 28 июля. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего".  Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также установить причину смерти ребенка. Личность младенца установлена, мать ребенка пропала.

Мать ребенка Шишкова Екатерина Алексеевна, 30.11.1993 года рождения. объявлена в розыск.

Сегодня ранее: В Калифорнии на фестивале еды мужчина открыл огонь по людям.

Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю

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Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости России,

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