В Бийске в подъезде дома найден пакет с телом убитой 11-месячной девочки

Мать ребенка ищут.

В Бийске в подъезде жилого дома найдено тело 11-месячного ребенка в полиэтиленовом пакете.

Страшную находку нашли жильцы дома утром 28 июля. Следственные органы возбудили уголовное дело по статье "Убийство малолетнего". Следователям предстоит выяснить все обстоятельства произошедшего, а также установить причину смерти ребенка. Личность младенца установлена, мать ребенка пропала.

Мать ребенка Шишкова Екатерина Алексеевна, 30.11.1993 года рождения. объявлена в розыск.

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Фото: СУ СК РФ по Алтайскому краю