В Калифорнии на фестивале мужчина открыл огонь по отдыхающим

В Калифорнии на ежегодном фестивале еды Gilroy Garlic Festival мужчина средних лет открыл огонь по людям.
СМИ со ссылкой на Twitter полиции сообщают, что мужчина проломил дырку в заборе и прошел с оружием на фестиваль и открыл огонь по людям. Сообщается, что, по меньшей мере, от рук стрелка погибли 3 человека и около 60 человек получили ранения. Сейчас появилась информация, что полицейские смогли ликвидировать мужчину стрелявшего по людям.
О мотивах на данный момент не сообщается.
Видео: YouTube/NBC News
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