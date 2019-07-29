В Калифорнии на фестивале мужчина открыл огонь по отдыхающим

Три человека убиты, около 60 ранены. Сейчас появились сообщения, что стрелка ликвидировали.

В Калифорнии на ежегодном фестивале еды Gilroy Garlic Festival мужчина средних лет открыл огонь по людям.

СМИ со ссылкой на Twitter полиции сообщают, что мужчина проломил дырку в заборе и прошел с оружием на фестиваль и открыл огонь по людям. Сообщается, что, по меньшей мере, от рук стрелка погибли 3 человека и около 60 человек получили ранения. Сейчас появилась информация, что полицейские смогли ликвидировать мужчину стрелявшего по людям.

О мотивах на данный момент не сообщается.

Видео: YouTube/NBC News