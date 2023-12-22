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В Ленобласти кот спас хозяина от смертельного отравления выхлопными газами
Сегодня, 16:31
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В Ленобласти кот спас хозяина от смертельного отравления выхлопными газами

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Инцидент произошел в Сертолово. Пострадавшего доставили в реанимацию.

В Ленобласти кот спас хозяина от гибели. Мужчина отравился выхлопными газами генератора, который был включен в подвале его дома. Когда  бригада скорой помощи прибыла на место случившегося, питомец хозяина дома начал своеобразно мяукать. По нетипичным звукам, которые издавал пушистый зверек, медики догадались, что дело в запахе газа. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Инцидент произошел в Сертолово. Пациенту и его коту дали кислород. Пострадавшего доставили в реанимацию. Его питомец поправился быстрее. Теперь зверек ждет возвращения хозяина. 

Известно, что за прошлую неделю скорая помощь Ленобласти выполнила 10,1 тыс. вызовов. В больницы доставили более 2,7 тыс. человек. 

Ранее мы писали, что собаку, брошенную на морозе бывшими хозяевами, продолжают всем миром спасать жители Ленобласти.

Фото: Pxhere

Теги: животные, кот спас хозяина, ленобласть, отравление выхлопными газами
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Новости Ленинградской области, Картина дня,

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