В Ленобласти кот спас хозяина от смертельного отравления выхлопными газами

Инцидент произошел в Сертолово. Пострадавшего доставили в реанимацию.

В Ленобласти кот спас хозяина от гибели. Мужчина отравился выхлопными газами генератора, который был включен в подвале его дома. Когда бригада скорой помощи прибыла на место случившегося, питомец хозяина дома начал своеобразно мяукать. По нетипичным звукам, которые издавал пушистый зверек, медики догадались, что дело в запахе газа. Об этом сообщили в пресс-службе региональной администрации.

Инцидент произошел в Сертолово. Пациенту и его коту дали кислород. Пострадавшего доставили в реанимацию. Его питомец поправился быстрее. Теперь зверек ждет возвращения хозяина.

Известно, что за прошлую неделю скорая помощь Ленобласти выполнила 10,1 тыс. вызовов. В больницы доставили более 2,7 тыс. человек.

Ранее мы писали, что собаку, брошенную на морозе бывшими хозяевами, продолжают всем миром спасать жители Ленобласти.

Фото: Pxhere